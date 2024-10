Milan, Camarda scrive ancora la storia: più giovane italiano di sempre a esordire in Champions League (Di martedì 22 ottobre 2024) La prima volta è sempre speciale, soprattutto se San Siro sta urlando il tuo nome per il tuo debutto assoluto in Champions League. Francesco Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di martedì 22 ottobre 2024) La prima volta èspeciale, soprattutto se San Siro sta urlando il tuo nome per il tuo debutto assoluto in. Francesco

Luca Percassi : «Sempre emozionante vedere l’Atalanta in CHAMPIONS. Noi ci basiamo su questi aspetti» - 5, l’amministratore delegato dell’Atalanta Luca Percassi, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione. Noi siamo umili e sappiamo che la nostra realtà sta vivendo anni spettacolari e ci permettono di […]. LE PAROLE – «Giocare queste partite europee ci emoziona tanto. L’amministratore delegato dell’Atalanta Luca Percassi ha voluto rilasciare qualche dichiarazione a RTL 102. (Calcionews24.com)

Juventus-PSV - gol splendido di Yildiz : il più giovane bianconero di sempre in Champions (VIDEO) - . mp4 The post Juventus-PSV, gol splendido di Yildiz: il più giovane bianconero di sempre in Champions (VIDEO) appeared first on SportFace. Non solo: c’è il record tolto proprio allo storico capitano bianconero, quello di giocatore più giovane a segnare in questo torneo con questa maglia. https://ffedge. (Sportface.it)

Calcio : Champions. Morata "Sempre immaginato sfide come Milan-Liverpool" - Non vediamo l'ora di scendere in campo e siamo mol . Potrebbe essere una semifinale o una finale. Vogliamo rendere orgogliosi i nostri tifosi. "Non vediamo l'ora di scendere in campo, siamo molto carichi" MILANO - "Da quando ho firmato mi immaginavo di giocare queste partite come quella contro i Reds. (Ilgiornaleditalia.it)