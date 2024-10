Maltempo Emilia-Romagna, Ciciliano (Protezione civile): “Ora attenzione su zona delta Po” (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – ''In questo momento la nostra attenzione si è spostata sulla zona del delta del Po, l'onda di piena si sta spostando. Tutta l'acqua che si è accumulata deve arrivare al mare. Per tutta la giornata di oggi c'è ancora l'allerta rossa''. Così all'Adnkronos il capo del Dipartimento di Protezione civile Fabio Ciciliano sull'ondata Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – ''In questo momento la nostrasi è spostata sulladeldel Po, l'onda di piena si sta spostando. Tutta l'acqua che si è accumulata deve arrivare al mare. Per tutta la giornata di oggi c'è ancora l'allerta rossa''. Così all'Adnkronos il capo del Dipartimento diFabiosull'ondata

