Gaeta.it - Lundbeck e il teatro: un’alleanza contro lo stigma delle patologie neurosensoriali

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’importanza della comunicazione in ambito neuroscientifico è fondamentale per ridurre il pregiudizio associato alle malattie del sistema nervoso centrale. La compagnia farmaceutica, attiva da oltre 70 anni in questo settore, ha promosso un evento culturale di grande rilevanza per diffondere consapevolezza e sensibilizzazione attraverso l’arte. Lo spettacolo “Pinocchio: una favola alla rovescia“, presentato dalPatologico, ha offerto un’occasione unica per esplorare la bellezza e la complessitàneuroscienze, utilizzando un linguaggio accessibile e coinvolgente. L’impatto delsulle neuroscienze Ilè una straordinaria forma di espressione che permette di affrontare temi complessi con un linguaggio emotivo e visivo.