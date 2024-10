Le famiglie tradizionali hanno fame | 14 milioni di bambini in povertà assoluta

Le “famiglie tradizionali” hanno fame: 1,4 milioni di bambini in povertà assoluta (Di martedì 22 ottobre 2024) Mentre il governo Meloni costruisce la sua narrazione sulla difesa della “famiglia tradizionale” e sulla necessità di stimolare la natalità e mentre la ministra della Famiglia Eugenia Roccella si occupa di gravidanza per altri c’è un aspetto che sembra sfuggire dal dibattito pubblico: i figli che ci sono già. E stanno male. L’Italia, come confermano i dati di Openpolis, vede un preoccupante aumento della povertà assoluta tra i bambini e i ragazzi delle famiglie svantaggiate. Tra il 2021 e il 2022, la percentuale di minori in povertà assoluta è passata dal 12,1% al 14,3%, un salto allarmante che significa oltre 1 milione e 400mila bambini che vivono in condizioni di estrema difficoltà. Un esercito di bambini poveri ignorato dal governo Mentre si discute di come incentivare nuove nascite nessuno sembra accorgersi che c’è un esercito di bambini già nati che vive in povertà. Lanotiziagiornale.it - Le “famiglie tradizionali” hanno fame: 1,4 milioni di bambini in povertà assoluta Leggi tutta la notizia su Lanotiziagiornale.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Mentre il governo Meloni costruisce la sua narrazione sulla difesa della “famiglia tradizionale” e sulla necessità di stimolare la natalità e mentre la ministra della Famiglia Eugenia Roccella si occupa di gravidanza per altri c’è un aspetto che sembra sfuggire dal dibattito pubblico: i figli che ci sono già. E stanno male. L’Italia, come confermano i dati di Openpolis, vede un preoccupante aumento dellatra ie i ragazzi dellesvantaggiate. Tra il 2021 e il 2022, la percentuale di minori inè passata dal 12,1% al 14,3%, un salto allarmante che significa oltre 1 milione e 400milache vivono in condizioni di estrema difficoltà. Un esercito dipoveri ignorato dal governo Mentre si discute di come incentivare nuove nascite nessuno sembra accorgersi che c’è un esercito digià nati che vive in

