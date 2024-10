Ladri gli puntano un fucile contro, ma riesce a sventare la rapina in gioielleria (Di martedì 22 ottobre 2024) Tentata rapina in una gioielleria a Torrette di Mercogliano, provincia di Avellino. Il titolare del negozio affianco ha affrontato i malviventi e ha contribuito a metterli in fuga. Fanpage.it - Ladri gli puntano un fucile contro, ma riesce a sventare la rapina in gioielleria Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Tentatain unaa Torrette di Mercogliano, provincia di Avellino. Il titolare del negozio affianco ha affrontato i malviventi e ha contribuito a metterli in fuga.

