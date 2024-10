Gasperini: «Con il Celtic per consolidare la classifica. E Retegui può crescere ancora» (Di martedì 22 ottobre 2024) CALCIO. L’allenatore dell’Atalanta ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro il Celtic. Ecodibergamo.it - Gasperini: «Con il Celtic per consolidare la classifica. E Retegui può crescere ancora» Leggi tutta la notizia su Ecodibergamo.it (Di martedì 22 ottobre 2024) CALCIO. L’allenatore dell’Atalanta ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro il

Gasperini “Contro il Celtic per un altro salto di qualità” - – Foto Ipa Agency –(ITALPRESS). A Torino abbiamo fatto una buona partita, la Champions è la competizione che ci aiuta a migliorare anche in campionato. Unlimited News - Notizie dal mondo . Se abbiamo spessore e capacità di crescita – ha concluso il mister orobico – – le gare come domani ci aiutano a fare salti di qualità”. (Unlimitednews.it)

L’Atalanta attende il Celtic. Gasperini : “Ora i punti iniziano a pesare” - Il Celtic è un squadra abituata a giocare per vincere, hanno dei giocatori veloci, sono una squadra offensiva, come quelle che ambiscono a vincere. Gasperini. ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; de Roon, Hien, Djimsiti; Zappacosta, Pasalic, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Retegui, Lookman. Ogni partita è una sfida. (Sport.quotidiano.net)

Gasperini “Contro il Celtic per un altro salto di qualità” - Lo ha dichiarato il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini durante la conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Celtic. Il Celtic è una squadra abituata a giocare per vincere, ha dei giocatori veloci, dovremo fare un’ottima gara per cercare di vincere questa partita”. (Ildenaro.it)