Emiliano a Festival Regioni | Abbiamo montagne da scalare dialogo aperto Da noi mai parola no

(Agenzia Vista) Bari, 22 ottobre 2024 "Lo sforzo che le Regioni stanno facendo, il lavoro comune è essenziale: Abbiamo di fronte montagne da scalare, ce ne sono alcune che sono appuntamenti annuali e possiamo dire che tutte queste montagne sono state scalate dalle Regioni cercando di mantenere sempre e comunque aperto il dialogo, la parola no a prescindere non la pronunciamo mai, e quando proprio non riusciamo a ad essere d'accordo su tutto questo è un momento doloroso per ciascuno di noi". Lo ha detto il presidente della Regione Puglia e vice presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Michele Emiliano, aprendo i lavori della seconda giornata della terza edizione del Festival delle Regioni e delle Province autonome. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

