Lanazione.it - Elsa esondato, fango e detriti: si spala senza sosta Ogni cosa adesso è da ricostruire

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Castelfiorentino, 22 ottobre 2024 – Traffico e transenne. Ingorgo e fila infinita di auto nel caos mattutino con la viabilità parzialmente ripristinata sulla 429, dove si circola a senso unico alternato. Intorno,. Nell’aria ancora un pessimo odore. Suona come una beffa il sole che picchia fino a far brillare le pozze d’acqua rimaste da asciugare. A 4 giorni dal disastro causato dall’esondazione dell’, si continua are tra la zona industriale di Malacoda, via Ciurini e via Pettinamiglio, le aree più colpite dall’alluvione che si è abbattuta a Castelfiorentino. GERMOGLI PH: 21 OTTOBRE 2024 CASTELFIORENTINO MALACODA AZIENDE E ABITAZIONE COLPITE DA ALLUVIONE TORRENTI ESONDATI © TOMMASO GASPERINI / FOTOCRONACHE GERMOGLI I piazzali delle ditte di via Curie sembrano campi di battaglia. Davanti ai capannoni, mucchi di rifiuti e materiale irrecuperabile.