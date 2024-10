Champions League Asia: l’Al Nassr piega l’Esteghlal 1-0 (Di martedì 22 ottobre 2024) Non si ferma l’Al Nassr di Stefano Pioli. Partita tirata nella terza giornata di Champions League Asiatica contro l’undici iraniano dell‘Esteghlal. La decide l’ex difensore del Manchester City Aymeric Laporte, che regala la sesta vittoria su sei partite all’ex tecnico del Milan da quando è alla guida del club arabo. Secondo successo consecutivo in Champions per l’Al Nassr, che sale al quarto posto con 7 punti appaiato all’Al-Sadd (3°). In testa Al-Hilal e Al Ahli entrambe con 9 punti. Champions League Asia: l’Al Nassr piega l’Esteghlal 1-0 SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Non si fermadi Stefano Pioli. Partita tirata nella terza giornata ditica contro l’undici iraniano dell‘Esteghlal. La decide l’ex difensore del Manchester City Aymeric Laporte, che regala la sesta vittoria su sei partite all’ex tecnico del Milan da quando è alla guida del club arabo. Secondo successo consecutivo inper, che sale al quarto posto con 7 punti appaiato al-Sadd (3°). In testa Al-Hilal e Al Ahli entrambe con 9 punti.1-0 SportFace.

