Calcio Terza categoria. Tobbiana resta in alto. Ma chi sarà leader? (Di martedì 22 ottobre 2024) Un campionato equilibrato: nessuna squadra a punteggio pieno. E’ il verdetto della Terza giornata del campionato di Terza categoria, che vede due compagini al comando a quota 7 punti: da una parte c’è il Tobbiana, pur non essendo andato oltre un pari senza reti nella tana del Carraia. Dall’altra c’è il San Lorenzo Campi Giovani: i campigiani hanno battuto 3-2 a domicilio il Paperino San Giorgio di mister Betti, nella foto, (vanificando la doppietta di Sguanci) mettendo così la freccia. Al Canovai di Vaiano, 2-2 fra Las Vegas (Putoto, Torri) e Bacchereto (Vannucchi, Cecchi). Cortini per l’Eureka e Ammannati per il Prato Sport hanno griffato l’1-1 finale tra le due contendenti, per un punteggio emerso anche al triplice fischio di Carmignano – BGV Soccer (squillo di Del Guerra per i carmignanesi, acuto di Radi per i poggesi). Lanazione.it - Calcio Terza categoria. Tobbiana resta in alto. Ma chi sarà leader? Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Un campionato equilibrato: nessuna squadra a punteggio pieno. E’ il verdetto dellagiornata del campionato di, che vede due compagini al comando a quota 7 punti: da una parte c’è il, pur non essendo andato oltre un pari senza reti nella tana del Carraia. Dall’altra c’è il San Lorenzo Campi Giovani: i campigiani hanno battuto 3-2 a domicilio il Paperino San Giorgio di mister Betti, nella foto, (vanificando la doppietta di Sguanci) mettendo così la freccia. Al Canovai di Vaiano, 2-2 fra Las Vegas (Putoto, Torri) e Bacchereto (Vannucchi, Cecchi). Cortini per l’Eureka e Ammannati per il Prato Sport hanno griffato l’1-1 finale tra le due contendenti, per un punteggio emerso anche al triplice fischio di Carmignano – BGV Soccer (squillo di Del Guerra per i carmignanesi, acuto di Radi per i poggesi).

