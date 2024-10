Amica.it - Blazer e jeans, l’abbinamento perfetto dalle sfilate A/I 2024



(Di martedì 22 ottobre 2024) Per l’ufficio, l’aperitivo con le amiche o una cena romantica, con la combosi va sempre sul sicuro. Ecco gli abbinamenti più belli avvistati sulle passerelle dell’A/I, pullover cropped ezampa: questo è l’outfit pratico di Lacoste. Trasparenze, pizzi e fiocchi sono protagonisti della mise coquette di Vivetta mentre MM6 punta sul completo in denim che si arricchisce con la fantasia tie-dye. Per la sera, Versace propone:in Oroton, top,e pochette. Secondo Mark Fast, ilgessato si sposa bene con camicia, pantaloni in denim e stivali. Elisabetta Franchi sceglie un outfit in stile college composto dalarghi, camicia, cravatta e giacca sartoriale invece in passerella da Dries Van Noten ilcon maniche gioiello si combina con dolcevita epalazzo.