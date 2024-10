Avetrana vuole bloccare la serie su Sarah Scazzi: «Ci mette in cattiva luce, noi dipinti come retrogradi e omertosi» (Di martedì 22 ottobre 2024) Ci sono eventi che segnano per sempre i destini di un luogo. Cogne, per esempio. Due anni fa Annamaria Franzoni, che ha scontato una condanna a 16 anni per l?omicidio del figlio Samuele, Ilmessaggero.it - Avetrana vuole bloccare la serie su Sarah Scazzi: «Ci mette in cattiva luce, noi dipinti come retrogradi e omertosi» Leggi tutta la notizia su Ilmessaggero.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Ci sono eventi che segnano per sempre i destini di un luogo. Cogne, per esempio. Due anni fa Annamaria Franzoni, che ha scontato una condanna a 16 anni per l?omicidio del figlio Samuele,

Avetrana - Qui non è Hollywood - il comune chiede di bloccare la serie : "Possibili danni all'immagine" - La richiesta di bloccare Avetrnaa - Qui non è Hollywood In precedenza l'amministrazione si era costituita parte civile nel processo penale arrivato fino in Cassazione con …. Il sindaco Antonio Iazzi ha ricordato come la comunità stia da tempo cercando di allontanare i pregiudizi legati all'omicidio di Sarah Scazzi, già al centro di un'importante risonanza mediatica. (Movieplayer.it)

Avetrana – Qui non è Hollywood : la serie su Sarah Scazzi con Vanessa Scalera nei panni di Cosima Serrano - it. #AvetranaQuiNonÈHollywood pic. La serie dal titolo Avetrana – Qui non è Hollywood racconta così la storia della 15enne uccisa per mano della cugina e della zia. Avetrana – Qui non è Hollywood, regia di Pippo Mezzapesa, sarà disponibile dal 25 Ottobre su #DisneyPlus. Nel cast della serie Vanessa Scalera, nel ruolo di Cosima Misseri, Paolo De Vita in quello di Michele Misseri, Giulia Perulli ... (Biccy.it)

Delitto di Avetrana - “Zio Michele Misseri? Non l’ho più visto. Sono stato catapultato in un mondo differente” : Claudio Scazzi ricorda la sorella Sarah dopo 14 anni - Non solo per la scomparsa della sorella, che non avrebbe più rivisto in vita, ma anche per l’eco mediatico che il triste evento ha generato in tutta Italia. Avevo lavorato di notte, il mio turno finì verso le 7, feci colazione e andai a dormire, poi mi chiamò mia madre di pomeriggio dicendo che Sarah non si trovava e mi chiese se mi avesse contattato sul telefonino per dirmi se fosse successo ... (Ilfattoquotidiano.it)