Aggrediti dai ladri in casa propria durante un furto: due fratelli pontini finiscono in ospedale (Di martedì 22 ottobre 2024) Aggressione in casa: Scene da Incubo nel Quartiere di Franceschetti Domenica sera, nel quartiere di Franceschetti a Cisterna, si è verificata una violenta aggressione in un'abitazione bifamiliare. Due fratelli sono stati Aggrediti da una banda di rapinatori in casa propria. Si tratta di Savio Martorana, vicecomandante della Polizia Locale, e suo fratello Maurizio, ex carabiniere in servizio a Velletri fino a pochi giorni fa, sono finiti in ospedale dopo aver riportato diverse ferite. Una Cena Interrotta da Rumori Sospetti I fratelli si trovavano a cena con i familiari al piano terra dell'abitazione della madre quando hanno sentito rumori provenire dal primo piano. Senza esitare, hanno deciso di salire lungo le scale esterne per verificare, ma i rapinatori – almeno tre – li hanno probabilmente sentiti arrivare.

