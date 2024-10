Tajani a Gerusalemme e Ramallah per incontrare Netanyahu, Katz e Mustafa (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani è in missione in Israele e Palestina per incontrare il Primo Ministro israeliano Bejamin Netanyahu, il Ministro degli Esteri Katz e il Primo Ministro palestinese Mustafa. Durante i colloqui Tajani ribadirà l’impegno dell’Italia per la pace, chiedendo un immediato cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi, alla luce della recente scomparsa del leader di Hamas che potrebbe influenzare i negoziati su Gaza. Alle istituzioni israeliane Tajani chiederà di facilitare immediatamente un maggiore afflusso di beni alimentari e sanitari a Gaza attraverso i valichi di frontiera. Sottolineerà inoltre il sostegno italiano alla soluzione “Due popoli – due Stati”, da sempre obiettivo prioritario del Governo in Medio Oriente. Strumentipolitici.it - Tajani a Gerusalemme e Ramallah per incontrare Netanyahu, Katz e Mustafa Leggi tutta la notizia su Strumentipolitici.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonioè in missione in Israele e Palestina peril Primo Ministro israeliano Bejamin, il Ministro degli Esterie il Primo Ministro palestinese. Durante i colloquiribadirà l’impegno dell’Italia per la pace, chiedendo un immediato cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi, alla luce della recente scomparsa del leader di Hamas che potrebbe influenzare i negoziati su Gaza. Alle istituzioni israelianechiederà di facilitare immediatamente un maggiore afflusso di beni alimentari e sanitari a Gaza attraverso i valichi di frontiera. Sottolineerà inoltre il sostegno italiano alla soluzione “Due popoli – due Stati”, da sempre obiettivo prioritario del Governo in Medio Oriente.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il ministro Tajani dice che i centri migranti in Albania sono come hotel a tre stelle - I centri costruiti in Albania per trattenere le persone migranti in attesa che venga lavorata la loro richiesta di asilo sono "non dico come un hotel a cinque stelle, ma almeno di tre, molto meglio di certi centri italiani". Lo ha affermato il ... (Fanpage.it)

G7 - il ministro Tajani incontrerà i sindaci del Pescarese - Il ministero degli esteri e vicepremier Antonio Tajani giovedì 23 settembre incontrerà nella sala consiliare del Comune i sindaci della provincia di Pescara in assemblea. Lo hanno fatto sapere il sindaco Carlo Masci e il presidente del consiglio ... (Ilpescara.it)

I Giovani Democratici critici sulla visita del ministro Tajani al liceo Marconi : "Inaccettabile passerella di Forza Italia" - Una “inaccettabile passerella di Forza Italia” quella del ministro degli Esteri Antonio Tajani e dei vertici locali del partito a cominciare dal presidente della commissione Affari costituzionali della camera e coordinatore di Forza Italia Nazario ... (Ilpescara.it)

VIDEO | Imprenditori riuniti per il B7 - il ministro Tajani : "Da qui deve partire il nostro messaggio di pace" - Da Pescara Antonio Tajani, ministro degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale manda un messaggio di pace, proprio mentre, a pochi metri di distanza, il coordinamento No G7 dice a gran voce di fermare tutte le guerre e quindi anche ... (Ilpescara.it)