Successo italiano ai mondiali Ico: il team Falzone brilla a Francoforte (Di lunedì 21 ottobre 2024) Si sono svolti in Germania, dal 10 al 14 ottobre, i campionati mondiali dell'International Combat Organization (Ico). I giovani atleti del team Falzone hanno dato prova di grande impegno, conquistando la medaglia d'oro grazie alla loro determinazione e abilità tecnica.Gioele Condorelli Cataniatoday.it - Successo italiano ai mondiali Ico: il team Falzone brilla a Francoforte Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Si sono svolti in Germania, dal 10 al 14 ottobre, i campionatidell'International Combat Organization (Ico). I giovani atleti delhanno dato prova di grande impegno, conquistando la medaglia d'oro grazie alla loro determinazione e abilità tecnica.Gioele Condorelli

Ciclismo su pista - Mondiali 2025 : nelle team sprint vincono Gran Bretagna e Paesi Bassi - 046. Nella finale per l’oro sarà , come da pronostico, Gran Bretagna contro Danimarca. Bronzo per l’Australia che si impone nella finalina per il terzo posto sulla Germania. Prima giornata di gare ai Mondiali di ciclismo su pista di Ballerup, in Danimarca. In casa Italia devono arrendersi nel primo turno Matteo Bianchi, Stefano Minuta e Mattia Predomo che colgono comunque una positiva ottava ... (Oasport.it)

LIVE Ciclismo su pista - Mondiali 2024 in DIRETTA : Martina Fidanza quarta nello scratch. Azzurri fuori dalle finali nel Team Sprint - Purtroppo non ci sarà l’Italia del quartetto maschile dopo la caduta di questa mattina in qualificazione. 16: Si parte con il primo turno della Team Sprint femminile. All’appello manca Elisa Balsamo ma la squadra è assolutamente competitiva con Chiara Consonni, Martina Fidanza, Martina Alzini, Vittoria Guazzini e Letizia Paternoster che potrebbe essere gettata nella mischia da subito, visto che ... (Oasport.it)