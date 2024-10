Scontro aperto con la magistratura. Oggi il governo vara nuove regole sull'immigrazione (Di lunedì 21 ottobre 2024) Nel fine settimana, lo Scontro tra governo ed esponenti della magistratura si è arricchito di nuovi elementi. Dopo la decisione del tribunale di Roma di rimandare in Italia i migranti trattenuti in Albania, nei nuovi hotspot fatti costruire dal governo, ieri la presidente del Consiglio ha rilanciato sui propri social una mail del sostituto procuratore della Cassazione Marco Patarnello, inviata ai colleghi dell'Anm e pubblicata dal quotidiano Il Tempo: "Meloni non ha inchieste giudiziarie a suo carico e quindi non si muove per interessi personali ma per visioni politiche e questo la rende molto più forte, e anche molto più pericolosa la sua azione la rilancia". Alludendo alla maggiore pericolosità rispetto ai tempi di Silvio Berlusconi. La premier ha fatto notare come il giudice sia esponente di "magistratura democratica", la corrente delle toghe più spostata a sinistra. Ilfoglio.it - Scontro aperto con la magistratura. Oggi il governo vara nuove regole sull'immigrazione Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Nel fine settimana, lotraed esponenti dellasi è arricchito di nuovi elementi. Dopo la decisione del tribunale di Roma di rimandare in Italia i migranti trattenuti in Albania, nei nuovi hotspot fatti costruire dal, ieri la presidente del Consiglio ha rilanciato sui propri social una mail del sostituto procuratore della Cassazione Marco Patarnello, inviata ai colleghi dell'Anm e pubblicata dal quotidiano Il Tempo: "Meloni non ha inchieste giudiziarie a suo carico e quindi non si muove per interessi personali ma per visioni politiche e questo la rende molto più forte, e anche molto più pericolosa la sua azione la rilancia". Alludendo alla maggiore pericolosità rispetto ai tempi di Silvio Berlusconi. La premier ha fatto notare come il giudice sia esponente di "democratica", la corrente delle toghe più spostata a sinistra.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Scontro tra governo e magistratura : Il decreto sui migranti e le accuse di politicizzazione - Inoltre, il governo sta valutando di centralizzare i ricorsi contro le decisioni sul trattenimento nei centri di permanenza per i rimpatri (CPR), portandoli alle Corti d’Appello. Meloni contro la magistratura: il decreto sui migranti innesca nuove accuse di politicizzazione In questi giorni il clima politico in Italia si è surriscaldato a causa di un acceso confronto tra il governo e la ... (Puntomagazine.it)

Tra Roma e Bruxelles - siamo al doppio scontro finale politica-magistratura - E allora ecco la “supplenza” giudiziaria: l'opposizione è debole? Ci pensa qualcun altro. E cioè che una quota (c'è da temere: non necessariamente minoritaria) della magistratura si è trasformata in contropotere, in attore politico, in titolare (anomalo e abusivo) di un ruolo di opposizione ritenuto troppo fragile in Parlamento e comunque troppo spesso battuto nelle urne. (Liberoquotidiano.it)

Capezzone : è lo scontro finale tra politica e magistratura - E allora bisogna alzare il tiro, mettendo nel mirino la questione delle questioni, il cuore del programma di governo, un punto cardine del rapporto tra centrodestra ed elettori. E ogni volta che, abusivamente, qualche magistrato si impossesserà di una funzione che non gli appartiene, questo governo e questa maggioranza dovranno rispondere colpo su colpo. (Liberoquotidiano.it)