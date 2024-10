Piscina di Sant'Elia, il Comune fissa il prezzo: asta a partire da 610mila euro (Di lunedì 21 ottobre 2024) BRINDISI – Il Comune ci riprova. La Piscina comunale di via Ligabue, al rione Sant’Elia, è di nuovo in vendita. Stavolta è stato fissato un importo a base d’asta pari a 610mila euro. Questa la principale novità rispetto alla procedura che due settimane fa si era conclusa con un nulla di fatto Brindisireport.it - Piscina di Sant'Elia, il Comune fissa il prezzo: asta a partire da 610mila euro Leggi tutta la notizia su Brindisireport.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) BRINDISI – Ilci riprova. Lacomunale di via Ligabue, al rione, è di nuovo in vendita. Stavolta è statoto un importo a base d’pari a. Questa la principale novità rispetto alla procedura che due settimane fa si era conclusa con un nulla di fatto

"Offerte non congrue" : il Comune non riesce a vendere la piscina di Sant'Elia - BRINDISI – Stavolta le offerte sono arrivate, ma non sono ritenute congrue. Non si riesce ancora a dare un futuro alla piscina comunale in via Ligabue, al rione Sant’Elia. La determina a firma del dirigente del settore Contratti e appalti, Costantino Del Citerna, è una pietra tombale sulle... (Brindisireport.it)