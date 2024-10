Modigliana trema ancora. Frana, la Faentina a rischio (Di lunedì 21 ottobre 2024) La strada provinciale 20, la Faentina, ha rischiato la chiusura totale a causa di una Frana scoperta ieri mattina presso la Riva della Pappona, il luogo già colpito a maggio 2023. Una situazione che desta enorme preoccupazione a Modigliana e Tredozio, i due paesi nella vallata del Tramazzo più volte devastati dal maltempo. Alla fine la Faentina, che in un primo momento era normalmente aperta, è rimasta chiusa dalla mezzanotte alle 5 di stamattina, mentre da oggi viene presidiata con personale della Protezione civile e della polizia locale. Come sempre a senso unico alternato, come avviene da 17 mesi. Una soluzione adottata ieri, in extremis, dopo il sopralluogo dei tecnici della Provincia, per scongiurare lo stop dell’unico collegamento con Faenza e la pianura. Ilrestodelcarlino.it - Modigliana trema ancora. Frana, la Faentina a rischio Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) La strada provinciale 20, la, ha rischiato la chiusura totale a causa di unascoperta ieri mattina presso la Riva della Pappona, il luogo già colpito a maggio 2023. Una situazione che desta enorme preoccupazione ae Tredozio, i due paesi nella vallata del Tramazzo più volte devastati dal maltempo. Alla fine la, che in un primo momento era normalmente aperta, è rimasta chiusa dalla mezzanotte alle 5 di stamattina, mentre da oggi viene presidiata con personale della Protezione civile e della polizia locale. Come sempre a senso unico alternato, come avviene da 17 mesi. Una soluzione adottata ieri, in extremis, dopo il sopralluogo dei tecnici della Provincia, per scongiurare lo stop dell’unico collegamento con Faenza e la pianura.

