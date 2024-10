Migranti in Albania, Cdm vara decreto su Paesi sicuri (Di lunedì 21 ottobre 2024) (Adnkronos) – Il Consiglio dei ministri ha dato via libera al decreto legge sui Paesi sicuri che mira a 'blindare' gli hotspot in Albania. La misura 'trasla' l'elenco dei 22 Paesi considerati sicuri dal decreto interministeriale della Farnesina, l'Interno alla Giustizia, a un decreto ad hoc, con l'obiettivo di renderlo norma primaria. Nella riunione, a quanto L'articolo Migranti in Albania, Cdm vara decreto su Paesi sicuri proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di lunedì 21 ottobre 2024) (Adnkronos) – Il Consiglio dei ministri ha dato via libera allegge suiche mira a 'blindare' gli hotspot in. La misura 'trasla' l'elenco dei 22consideratidalinterministeriale della Farnesina, l'Interno alla Giustizia, a unad hoc, con l'obiettivo di renderlo norma primaria. Nella riunione, a quanto L'articoloin, Cdmsuproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

