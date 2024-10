Marquez fa riaffiorare il fantasma di Valentino Rossi davanti a Bagnaia: “Ti ho fatto un favore” (Di lunedì 21 ottobre 2024) Siparietto dopo il GP Australia di MotoGP con Marquez che ha parlato di favore per Bagnaia con riferimento alla vittoria della gara, e al vantaggio di Martin nella classifica Mondiale. Il pensiero è andato subito al 2015 e al celebre GP Valencia con protagonisti Lorenzo, Rossi e appunto Marquez. Fanpage.it - Marquez fa riaffiorare il fantasma di Valentino Rossi davanti a Bagnaia: “Ti ho fatto un favore” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Siparietto dopo il GP Australia di MotoGP conche ha parlato di favore percon riferimento alla vittoria della gara, e al vantaggio di Martin nella classifica Mondiale. Il pensiero è andato subito al 2015 e al celebre GP Valencia con protagonisti Lorenzo,e appunto

MotoGP - promossi e bocciati GP Australia 2024 : Marc Marquez sempre più forte - Martin maturo - Bagnaia deve reagire - Si prende i rischi giusti, capisce quando andare oltre e quando invece contenersi. Nel duello con Marquez poteva essere invogliato a rischiare, invece decide di lasciar perdere e difendere la seconda posizione, ben più funzionale in questo momento in ottica Mondiale rispetto allo spettro di uno “zero” che costerebbe carissimo a questo punto. (Oasport.it)

MotoGp Australia - Marquez trionfa e Bagnaia terzo - . Quarto posto per Fabio Di Giannantonio (Ducati VR 46) e quinta piazza per Enea Bastianini (Ducati ufficiale). Il Motomondiale prosegue domenica prossima con il Gp di Thailandia. Con 424 punti, lo spagnolo ora ha 20 lunghezze di vantaggio su Bagnaia, che insegue a quota 404 quando mancano 3 gare alla fine della stagione. (Seriea24.it)

Moto Gp : Marquez trionfa in Australia. Martin secondo - Bagnaia terzo. Lui : “Prossime due gare decisive per il titolo” - Martin secondo, Bagnaia terzo. Sul podio del terzo posto Francesco Bagnaia, che non riesce a stare dietro ai rivali e ora vede aumentare il distacco dalla vetta della classifica a 20 punti L'articolo Moto Gp: Marquez trionfa in Australia. Ha vinto Marc Marquez, la gara del Gran Premio d'Australia battendo in un duello quasi testa a testa il connazionale Jorge Martin. (Firenzepost.it)