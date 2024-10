Lapresse.it - Manovra, Orsini: “Stiamo dialogando, bene taglio cuneo strutturale”

Leggi tutta la notizia su Lapresse.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Il presidente di Confindustria Emanuele, intervenendo all’Assemblea generale di Assolombarda all’Università Bocconi a Milano, è tornato sul tema della. “Ovviamente, abbiamo incontrato il ministro Giorgetti e portato le nostre istanze. Abbiamo chiesto la strutturalità delfiscale, perché vuol dire dare capacità di spesa a chi lavora nelle nostre aziende, e su questo siamo contenti”, ha detto. “L’altro tema che abbiamo chiesto – ha proseguito– è la proposta fatta sul mondo della casa: serve la casa a un costo sostenibile per i ragazzi che lavorano all’interno delle nostre imprese e quindi in parte sembra che ci sia la sperimentazione, c’è questa necessità di dare una locazione per poter essere sia come welfare ma anche come vicinanza a un tessuto, ma anche per essere attrattivi e far venire persone che arrivano dall’estero”.