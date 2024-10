Luce in una notte estiva a Paliano, l’analisi del caso (Di lunedì 21 ottobre 2024) Un altro avvistamento ufo dal Lazio è giunto al servizio di segnalazione del Cisu, e ci da’ l’occasione di effettuare ragionamenti su come riconoscere luci che sembrano strane, usando semplici ausili tecnologici che abbiamo gratuitamente a disposizione. Si tratta di un caso avvenuto alle 21:20 del 25 agosto 2024 dal comune di Paliano in provincia di Frosinone. Ma leggiamo dalle parole della signora che ha assistito al fenomeno: “Il 25 agosto 2024, mia madre nel chiudere la finestra della camera da letto che si affaccia sul balcone ad ovest e posta al primo piano dell’immobile, ha notato un punto intensamente luminoso e mi ha chiamato, asserendo che era la stessa stella vista qualche anno prima (nel 2021, segnalai l’evento che fu pubblicato nel portale dell’Aeronautica militare nella sezione O.V.N.I. alla data del 30 Agosto in località Paliano, prov di Fr). Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Un altro avvistamento ufo dal Lazio è giunto al servizio di segnalazione del Cisu, e ci da’ l’occasione di effettuare ragionamenti su come riconoscere luci che sembrano strane, usando semplici ausili tecnologici che abbiamo gratuitamente a disposizione. Si tratta di unavvenuto alle 21:20 del 25 agosto 2024 dal comune diin provincia di Frosinone. Ma leggiamo dalle parole della signora che ha assistito al fenomeno: “Il 25 agosto 2024, mia madre nel chiudere la finestra della camera da letto che si affaccia sul balcone ad ovest e posta al primo piano dell’immobile, ha notato un punto intensamente luminoso e mi ha chiamato, asserendo che era la stessa stella vista qualche anno prima (nel 2021, segnalai l’evento che fu pubblicato nel portale dell’Aeronautica militare nella sezione O.V.N.I. alla data del 30 Agosto in località, prov di Fr).

