Inter-Juventus, il punto sugli infortunati: tra dubbi e certezze – SM (Di lunedì 21 ottobre 2024) Inter-Juventus sarà la nona partita di questa Serie A per la compagine meneghina. I nerazzurri arriveranno all’incontro con vari dubbi riguardo la presenza o meno di alcuni dei suoi calciatori più importanti. LA SITUAZIONE – L’Inter fronteggerà la Juventus nella giornata di domenica 27 ottobre alle ore 20:45. Per l’occasione, il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi vorrà presentare la miglior squadra possibile per provare a vincere il terzo confronto diretto di questo inizio di stagione dopo il 4-0 conseguito contro l’Atalanta e l’1-0 dell’Olimpico contro la Roma. Nello specifico, il piacentino vorrà poter disporre di quei calciatori che, nel giro di una sola settimana, hanno dovuto convivere con problemi fisici che ne hanno complicato la partecipazione allo scontro diretto con i bianconeri. Inter-news.it - Inter-Juventus, il punto sugli infortunati: tra dubbi e certezze – SM Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)sarà la nona partita di questa Serie A per la compagine meneghina. I nerazzurri arriveranno all’incontro con variriguardo la presenza o meno di alcuni dei suoi calciatori più importanti. LA SITUAZIONE – L’fronteggerà lanella giornata di domenica 27 ottobre alle ore 20:45. Per l’occasione, il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi vorrà presentare la miglior squadra possibile per provare a vincere il terzo confronto diretto di questo inizio di stagione dopo il 4-0 conseguito contro l’Atalanta e l’1-0 dell’Olimpico contro la Roma. Nello specifico, il piacentino vorrà poter disporre di quei calciatori che, nel giro di una sola settimana, hanno dovuto convivere con problemi fisici che ne hanno complicato la partecipazione allo scontro diretto con i bianconeri.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Juventus - il dubbio Douglas Luiz e il ruolo di Yildiz : come può cambiare Motta con la Lazio - E adesso tocca far di conta. Nel senso: bisogna incastrare una formazione, un undici che possa soddisfare Thiago Motta e soprattutto cambiare... (Calciomercato.com)

Juventus verso la Lazio : out Koopmeiners e Fagioli in dubbio - chance per Douglas Luiz - È tornato in gruppo Weah, che non è al 100% ma dovrebbe essere schierato titolare sulla fascia destra. Dovrebbe arrivare una chance da titolare per Douglas Luiz, che è chiamato a alzare il livello delle prestazioni dopo la brutta mezz’ora contro il Cagliari e il posto perso anche in nazionale brasiliana. (Sportface.it)

Lazio : Guendouzi in dubbio per la Juventus - Baroni allerta Vecino - Baroni avrà a disposizione due giorni per valutarne le condizioni ma ha già messo in pre-allarme Matias Vecino, ormai praticamente recuperato e pronto a dare il suo contributo in caso di forfait del francese. Il centrocampista biancoceleste ha abbandonato anzitempo la sfida di Nations League vinta 1-2 dalla sua Francia contro il Belgio, a causa di un infortunio al piede. (Sportface.it)