Incidente stradale sull’A1: autoarticolato si ribalta e blocca il traffico a Pontecorvo (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un grave Incidente ha coinvolto un autoarticolato carico di rifiuti trattati, destinati probabilmente a un termovalorizzatore, causando il blocco del traffico sull’Autostrada A1 nel pomeriggio di oggi. L’evento ha avuto luogo intorno alle 14:30, subito dopo il casello di Pontecorvo e l’Area di Servizio Casilina. La situazione ha comportato gravi disagi per gli automobilisti e necessità di interventi da parte delle forze dell’ordine e dei soccosi. Il sinistro e le sue conseguenze L’autoarticolato ha subito un ribaltamento, posizionandosi di traverso sulla carreggiata. La cabina di guida si è bloccata contro lo spartitraffico in cemento armato, mentre il rimorchio ha occupato completamente le tre corsie di marcia, rallentando e bloccando il traffico in entrambe le direzioni. Gaeta.it - Incidente stradale sull’A1: autoarticolato si ribalta e blocca il traffico a Pontecorvo Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un graveha coinvolto uncarico di rifiuti trattati, destinati probabilmente a un termovalorizzatore, causando il blocco delsull’Autostrada A1 nel pomeriggio di oggi. L’evento ha avuto luogo intorno alle 14:30, subito dopo il casello die l’Area di Servizio Casilina. La situazione ha comportato gravi disagi per gli automobilisti e necessità di interventi da parte delle forze dell’ordine e dei soccosi. Il sinistro e le sue conseguenze L’ha subito unmento, posizionandosi di traverso sulla carreggiata. La cabina di guida si èta contro lo spartiin cemento armato, mentre il rimorchio ha occupato completamente le tre corsie di marcia, rallentando endo ilin entrambe le direzioni.

