Il bonus Natale di 100 euro: cosa devono fare i lavoratori dipendenti per averlo (Di lunedì 21 ottobre 2024) Una circolare dell'Agenzia delle Entrate ha diffuso alcuni dettagli in più sul cosiddetto bonus Natale, il contributo una tantum da 100 euro contenuto nel "decreto legge omnibus" e che spetta ai lavoratori dipendenti che soddisfano determinati requisiti economici e familiari.

Per colf e badanti Bonus Natale con la dichiarazione dei redditi - È necessario, inoltre, che l'imposta lorda sui redditi di lavoro dipendente sia maggiore della detrazione spettante per la stessa tipologia reddituale. E' quanto chiarisce l'Agenzia dell'Entrate nella rivista online FiscoOggi alla luce della circolare diffusa la scorsa settimana. 000 euro e che nello stesso periodo d'imposta hanno il coniuge e almeno un figlio fiscalmente a carico (o, in presenza ... (Quotidiano.net)

Dalle banche al Bonus Natale : svelato il doppio bluff di Giorgetti - Insomma, un altro bluff. Il ministro spiega che i lavoratori dipendenti con un reddito entro i 28mila euro sono 16,5 milioni, i capienti 12,5 milioni. Il contributo delle banche di Giorgetti Partiamo da uno dei temi principali degli ultimi giorni, ovvero il “contributo significativo” chiesto alle banche e alle assicurazioni, come definito da Giorgetti. (Lanotiziagiornale.it)

Bonus Natale da 100 euro : come funziona e chi può richiederlo - Modalità di erogazione: autocertificazione e tempistiche Per ricevere il bonus, il lavoratore deve presentare una autocertificazione al proprio datore di lavoro, dichiarando di rispettare i requisiti di reddito e di avere figli a carico. Solo i lavoratori sposati, coniugati e con figli a carico hanno diritto al contributo. (Velvetmag.it)