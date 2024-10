Fondi “Progetto Integrato Giovani": nei guai 4 imprenditori agricoli, sequestro pari ad oltre 470mila euro (Di lunedì 21 ottobre 2024) Nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura europea EPPO (european Public Prosecutor’s Office) dell'Ufficio di Napoli, la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno ha eseguito un sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta e per equivalente per un valore pari ad Salernotoday.it - Fondi “Progetto Integrato Giovani": nei guai 4 imprenditori agricoli, sequestro pari ad oltre 470mila euro Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procurapea EPPO (pean Public Prosecutor’s Office) dell'Ufficio di Napoli, la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno ha eseguito unpreventivo finalizzato alla confisca diretta e per equivalente per un valoread

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Truffa fondi europei - 14 misure cautelari - sequestro 9 mln nel Trapanese - I. di Marsala, e da un ex consigliere del comune di Cinisi (PA), interessati a ricercare e acquisire crescenti consensi intorno al movimento politico V. E. Unlimited News - Notizie dal mondo . I. Le indagini hanno altresì consentito di accertare come a sei esponenti politici locali – quattro dei quali attualmente consiglieri presso i Comuni di Marsala e Custonaci – e, soprattutto, a loro ... (Unlimitednews.it)

Eredità Agnelli - maxi sequestro da € 74 - 8 mln per frode fiscale e truffa tra quadri - gioielli - fondi e beni a John - Lapo e Ginevra - Eredità Agnelli, maxi sequestro preventivo a John, Lapo e Ginevra per frode fiscale verso lo Stato e truffa per un valore di 74,8 milioni di €uro tra quadri, gioielli, fondi di investimento in Lussemburgo e beni di vario genere. Sono stati infatti disposti, nell'ambito dell'inchiesta che ruota intor . (Ilgiornaleditalia.it)

Eredità Agnelli - maxi sequestro da € 74 - 8 mln per frode fiscale e truffa tra quadri - gioielli - fondi e beni a John - Lapo e Ginevra - Sono stati infatti disposti, nell'ambito dell'inchiesta che ruota intor . Eredità Agnelli, maxi sequestro preventivo a John, Lapo e Ginevra per frode fiscale verso lo Stato e truffa per un valore di 74,8 milioni di €uro tra quadri, gioielli, fondi di investimento in Lussemburgo e beni di vario genere. (Ilgiornaleditalia.it)