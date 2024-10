Calciomercato.it - Esito UFFICIALE esami Calhanoglu: Inter-Juve, Inzaghi ‘trema’

(Di lunedì 21 ottobre 2024) L’ha diramato l’deglia cui stamane si è sottoposto Hakan, uscito al 12? della sfida dell’Olimpico contro la Roma a causa di un problema muscolare., problema muscolare per(LaPresse) – calciomercato.itNello specifico, come riporta il club nerazzurro, il regista turco ha subito “un’elongazione agli adduttori della coscia sinistra. La sua situazione – aggiunge la nota – sarà valutata giorno dopo giorno”. Il classe ’94 salterà sicuramente la gara di Champions di mercoledì sera contro lo Young Boys e, soprattutto, è in forte dubbio per il derby d’Italia con lantus di domenica 27 ottobre. Lo staff medicoista valuterà attentamente ogni giorno le condizioni del centrocampista, pedina pressoché insostituibile dello scacchiere tattico di