Cosa ci fa Hugh Grant alla partita Como-Parma? L’attore tifa la squadra comasca con il collega “Spiderman” Andrew Garfield (Di lunedì 21 ottobre 2024) Hugh Grant oltre ad esser appassionato di tennis e Gp di Formula 1 segue anche molto il calcio. Sta diventando virale sui social un suo scatto dallo stadio Senigallia a Como dove la star esulta al goal di Nico Paz, durante la partita contro il Parma. Tra i 10 mila spettatori nella ottava giornata di campionato c’erano sia lui che Andrew Garfield, che seguito l’incontro in tribuna autorità con Raphael Varane, che ha lasciato il calcio a 31 anni circa un mese e da oggi nel cda del club. Hugh Grant che esulta per il goal del Como.Il multiverso. pic.twitter.com/rxL3X8S4FH— ericaconlac (@ericaconlac) October 19, 2024 (in copertina foto ANSA/BAZZI) L'articolo Cosa ci fa Hugh Grant alla partita Como-Parma? L’attore tifa la squadra comasca con il collega “Spiderman” Andrew Garfield proviene da Open. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di lunedì 21 ottobre 2024)oltre ad esser appassionato di tennis e Gp di Formula 1 segue anche molto il calcio. Sta diventando virale sui social un suo scatto dallo stadio Senigallia adove la star esulta al goal di Nico Paz, durante lacontro il. Tra i 10 mila spettatori nella ottava giornata di campionato c’erano sia lui che, che seguito l’incontro in tribuna autorità con Raphael Varane, che ha lasciato il calcio a 31 anni circa un mese e da oggi nel cda del club.che esulta per il goal del.Il multiverso. pic.twitter.com/rxL3X8S4FH— ericaconlac (@ericaconlac) October 19, 2024 (in copertina foto ANSA/BAZZI) L'articoloci falacon ilproviene da Open.

