Carlos Moreno: "Napoli può diventare una città sostenibile"

Le parole del docente Carlos Moreno, esperto di economia urbana, intervenuto a Napoli alla tavola rotonda "The close city". Napoli può diventare una città sostenibile. Parola di Carlos Moreno, docente alla Sorbona di Parigi, uno dei più noti esperti internazionali di economia urbanistica. Il professore è intervenuto a Napoli alla tavola rotonda "The close city",

Carlos Moreno - l’architetto della Città dei 15 Minuti - in visita a Napoli il 21 ottobre - Attraverso l’approccio della Città dei 15 minuti, il convegno intende approfondire come le città possano diventare non solo più vivibili, ma anche più resilienti nei confronti dei cambiamenti climatici e delle crisi economiche. Questo incontro, che si svolgerà presso il Dipartimento di Architettura dell’Università di Napoli Federico II, vedrà la partecipazione di Carlos Moreno, noto teorico della ... (Gaeta.it)

La città della prossimità felice - secondo Carlos Moreno - Averroè, un filosofo andaluso del XII? secolo, diceva: “L’ignoranza genera paura, la paura genera l’odio e l’odio genera violenza. Inoltre con la United Cities and Local Government (Uclg), il network C40 Cities e Un-Habitat abbiamo istituito il Global observatory of sustainable proximities, grazie al quale ora siamo a conoscenza di un gran numero di esempi di città di piccole e medie dimensioni ... (Linkiesta.it)