Capo scout accusato di abusi su tre ragazzini a Terracina: fra loro un bimbo di 10 anni (Di lunedì 21 ottobre 2024) I tre ragazzini hanno raccontato davanti alla gip degli abusi subiti da parte del loro Capo scout, un ragazzo di qualche anno più grande: le violenze nei locali di una parrocchia di Terracina. Fanpage.it - Capo scout accusato di abusi su tre ragazzini a Terracina: fra loro un bimbo di 10 anni Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) I trehanno raccontato davanti alla gip deglisubiti da parte del, un ragazzo di qualche anno più grande: le violenze nei locali di una parrocchia di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sampdoria - il capo scout ex Atalanta : "Voglio portare il metodo. Seconda squadra? Potrebbe essere utile" - In casa Sampdoria, la rifondazione di Matteo Manfredi passa anche dal settore giovanile. Qui in estate è arrivato Luca Silvani, da 18 anni... (Calciomercato.com)

Capo scout abusa sessualmente di un bambino : le violenze avvenivano in parrocchia - La Procura indaga sulla posizione di un assistente ai capi scout di Latina, accusato di violenza sessuale aggravata su un bambino di età inferiore ai 10 anni. Avrebbe inoltre adescato sui social due adolescenti, ricattandoli con foto intime.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Capo scout arrestato per abusi sessuali sui bimbi in parrocchia : molestie e ricatti su foto intime - Da quanto si apprende l’assistente scout creava falsi profili sui social con nomi femminili per ottenere le immagini e minacciare le vittime, solo dopo contattava lui stesso gli adolescenti chiedendo denaro per sistemare la cosa. Già nei mesi scorsi il caso era balzato all’attenzione della cronaca con l’apertura di un’indagine nata dalla denuncia delle vittime e con una perquisizione della ... (Thesocialpost.it)