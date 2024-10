Vaticano, Mattarella alla messa per le canonizzazioni celebrata dal Papa (Di domenica 20 ottobre 2024) Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha partecipato alla messa per le canonizzazioni in piazza San Pietro, celebrata da Papa Francesco, in cui verranno proclamati 14 nuovi santi. Lapresse.it - Vaticano, Mattarella alla messa per le canonizzazioni celebrata dal Papa Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Il presidente della Repubblica, Sergio, ha partecipatoper lein piazza San Pietro,daFrancesco, in cui verranno proclamati 14 nuovi santi.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Qurinale : Mattarella apre a Catania Trofeo Coni under 14 - 'messaggio di grande spirito sportivo' - Catania, 4 ott. (Adnkronos) - "Siete meravigliosamente in gran numero a Catania e Palermo. Presenti, tra gli altri i presidenti del Senato, Ignazio La Russa; della Regione Sicilia; Renato Schifani, del Coni, Giovanni Malagò; del Coni Sicilia, Sergio D'Antoni. E sono per questo lietissimo di dichiarare aperti il Trofeo Coni 2024 e i suoi giochi". (Liberoquotidiano.it)

A Pianeta Terra Festival i messaggi del presidente Mattarella e di Papa Francesco - Sono quelli del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e di Papa Francesco. Il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che, esprimendo il proprio apprezzamento per gli intenti e il messaggio promosso dal Festival, ricorda che “la tutela delle risorse naturali, della biodiversità e degli ecosistemi rappresenta un impegno universale necessario, oltre che un dovere ... (Lanazione.it)

Mattarella a Cernobbio ha strigliato i politici : vedremo se il messaggio sarà colto - Anche il tecnocrate Draghi ha dato il suo contributo creando con la riduzione dell’Irpef e l’assegno unico per i figli un debituccio quantificabile in 7-8 miliardi, che però non gli è bastato per andare avanti. Dopo la crisi del 2008, il primo a rompere il patto della prudenza fiscale è stato nel 2015 Renzi – si inizia dal colore rosso – con il suo bonus per lavoratori dipendenti che ci costa da ... (Ilfattoquotidiano.it)