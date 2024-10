Salvini, affonda sui “giudici politicizzati”: i migranti di Open Arms e Gjiader diventano prove (Di domenica 20 ottobre 2024) Il leader della Lega sembrerebbe aver compreso che la decisione del Tribunale di Roma sui dodici migranti in Albania potrebbe trasformarsi in un'opportunità per il partito, ormai pronto a costruire la campagna elettorale dei prossimi mesi, e per la sua posizione nel processo Open Arms, la cui sentenza giungerà il 20 dicembre L'articolo Salvini, affonda sui “giudici politicizzati”: i migranti di Open Arms e Gjiader diventano prove proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Salvini, affonda sui “giudici politicizzati”: i migranti di Open Arms e Gjiader diventano prove Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Il leader della Lega sembrerebbe aver compreso che la decisione del Tribunale di Roma sui dodiciin Albania potrebbe trasformarsi in un'opportunità per il partito, ormai pronto a costruire la campagna elettorale dei prossimi mesi, e per la sua posizione nel processo, la cui sentenza giungerà il 20 dicembre L'articolosui “”: idiproviene da Il Difforme.

Salvini senza freni su giudici e migranti - la rivolta dei giornalisti del Tg1 dopo l’intervista. Schlein : «Comizio delirante» - Nell’intervista rilasciata ieri al Tg1 delle 20 il ministro alle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini è tornato ad attaccare «una piccola parte» della magistratura che «usa il tribunale come un centro sociale». Agcom e Osservatorio di Pavia dimostrano infatti che il Tg1 da oltre un anno si distingue per un equilibrio assoluto fra tutti i partiti. (Open.online)

Migranti in Albania - il governo lavora a un decreto. Salvini attacca i giudici in tv - Se diciamo che non possiamo espellere nessuno, se qualcuno di questi dodici domani commettesse un reato, rapinasse, stuprasse, uccidesse qualcuno, chi ne paga le conseguenze? Il magistrato che li ha riportati in Italia? Vorrei sapere perché tra tutti i lavoratori che pagano per i propri errori, i magistrati non pagano mai". (Quotidiano.net)

I 12 migranti tornati dall’Albania «sotto shock». Ma Salvini attacca : «Se domani stuprano o uccidono paga il giudice?» - Non sanno ?se siamo vivi o morti», ha detto da uno di loro. . I migranti avrebbero raccontato che nel centro di rimpatrio in Albania gli sarebbe stato impedito di uscire e di telefonare. Trovare una soluzione politica alla questione migratoria, ha affermato, «è ciò che ho fatto, l’avevo promesso agli italiani. (Open.online)