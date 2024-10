Rubano monopattini, bici elettriche e pc, due uomini denunciati per ricettazione in concorso (Di domenica 20 ottobre 2024) Gli agenti della polizia di Stato, nel pomeriggio di venerdì 18 ottobre, hanno denunciato per ricettazione due uomini, di 35 e 51 anni. In due distinti locali detenevano cinque biciclette elettriche da migliaia di euro, quattro monopattini e due pc portatili.Intorno alle 15.30 un equipaggio Ilpescara.it - Rubano monopattini, bici elettriche e pc, due uomini denunciati per ricettazione in concorso Leggi tutta la notizia su Ilpescara.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Gli agenti della polizia di Stato, nel pomeriggio di venerdì 18 ottobre, hanno denunciato perdue, di 35 e 51 anni. In due distinti locali detenevano cinquecletteda migliaia di euro, quattroe due pc portatili.Intorno alle 15.30 un equipaggio

