PFL Super Fights, Ngannou domina Ferreira e vince per TKO al primo round (Di domenica 20 ottobre 2024) Francis Ngannou torna nelle MMA e lo fa con una vittoria delle sue per TKO contro Renan Ferreira a Riyadh. Lasciata la UFC e dopo l'esperienza nella boxe, il peso massimo camerunense con cittadinanza francesce si impone nell'evento "Battle of the Giants" della PFL Super Fights Championship, conquistando la nuova cintura messa in palio. dominante la prova di Ngannou, che vince già nella prima ripresa con il brasiliano inerme dopo aver subito un takedown e l'arbitro che non ha potuto che decretare il TKO. Ecco di seguito tutti i risultati della main card. GLI HIGHLIGHTS RISULTATI MAIN CARD PFL BATTLE OF THE GIANTS Hughes b. McKee per split decision (Pesi leggeri) Mohsen b. Kadimagomaev per decisione unanime (Pesi piuma) Eblen b. Edwards per decisione unanime (pesi medi) Cyborg b. Pacheco per decisione unanime (pesi piuma femminili) Ngannou b.

Highlights Ngannou vs. Ferreira : PFL Super Fights (VIDEO) - Ritorno in MMA dominante per Ngannou, che impiega neanche un round per sconfiggere Ferreira per TKO, aggiudicandosi la nuova cintura dei pesi massima dell’organizzazione. Ferreira: PFL Super Fights (VIDEO) appeared first on SportFace. . Ecco di seguito le fasi salienti dell’incontro. RISULTATI MAIN CARD HIGHLIGHTS NGANNOU-FERREIRA The post Highlights Ngannou vs. (Sportface.it)

PFL - a che ora Ngannou – Ferreira oggi in tv : programma - orario e streaming - Nel mezzo anche l’esperienza con luci e ombre nella boxe: prima il figurone fatto contro Tyson Fury (che vinse ma solo per split decision), poi la sconfitta per ko contro Anthony Josha. L’evento sarà trasmesso in diretta esclusiva in pay per view su Dazn al costo di 19. La main card inizierà stasera, 19 ottobre, alle 22:00. (Sportface.it)