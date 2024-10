Padova-Feralpisalò oggi in tv | canale orario e diretta streaming Serie C 2024 25

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) Le informazioni relative alla data, l’, latv edi, match valido per la decima giornata del girone A di/2025. Inizio di stagione esaltante per i biancoscudati, padroni assoluti fin qui del girone con 25 punti in nove partite: la volontà è quella di proseguire all’Euganeo anche contro i gardesani, una sfida che però nasconde qualche insidia dato il buon momento dei Leoni del Garda, in netta ripresa dopo un inizio claudicante. Da gestire in casa patavina anche i casi Liguori e Cretella, il primo condannato e il secondo accusato di violenza sessuale, che hanno scosso l’ambiente.: come vedere il match L’incontro andrà in scena nella giornata di domenica 20 ottobre alle ore 17.30, e sarà visibile per gli abbonati su Sky Sport 252 e insu Sky Go e su NOW. Sportface.