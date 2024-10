Moldova, referendum su adesione Ue: ‘no’ avanti, risultati parziali (Di domenica 20 ottobre 2024) La presidente uscente Sandu, è in testa al primo turno delle elezioni presidenziali Sono avanti i 'no' nel conteggio parziale dei voti del referendum non vincolante che si è tenuto oggi in Moldova sull'inclusione nella Costituzione dell'obiettivo dell'adesione all'Unione Europea. Secondo i risultati parziali pubblicati dalla Commissione elettorale, con oltre il 40% delle schede scrutinate, Sbircialanotizia.it - Moldova, referendum su adesione Ue: ‘no’ avanti, risultati parziali Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di domenica 20 ottobre 2024) La presidente uscente Sandu, è in testa al primo turno delle elezioni presidenziali Sonoi 'no' nel conteggio parziale dei voti delnon vincolante che si è tenuto oggi insull'inclusione nella Costituzione dell'obiettivo dell'all'Unione Europea. Secondo ipubblicati dalla Commissione elettorale, con oltre il 40% delle schede scrutinate,

Moldova : avanzano i “no” al referendum sull’adesione all’unione europea - Elezioni presidenziali: Maia Sandu in vantaggio La situazione politica in Moldova è ulteriormente complicata dagli sviluppi nelle elezioni presidenziali. Risultati del referendum e implicazioni politiche Le elezioni, per quanto non vincolanti, rappresentano un termometro importante per capire l’orientamento della popolazione moldava verso l’Unione Europea. (Gaeta.it)

Moldova - raggiunto quorum per referendum su Ue - Se oggi la presidente uscente Maia Sandu non riuscirà a ottenere la maggioranza assoluta, il 3 novembre si terrà un ballottaggio in cui dovrebbe fronteggiare Alexandr Stoianoglo, ex procuratore generale filo-Russia, le cui preferenze secondo i sondaggi si aggirano intorno al 10%. . Ai seggi si è presentato oltre il 33,33% degli aventi diritto, convalidando il voto. (Lapresse.it)