LIVE Veneto Classic 2024 in DIRETTA: Hirschi favorito, un italiano riuscirà a stupire? (Di domenica 20 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.01A partire con il numero 1 sarà Davide Formolo, vincitore lo scorso anno. Intanto la corsa ha iniziato a pedalare verso il chilometro zero. 11.58 Il grande favorito della vigilia è Marc Hirschi: da notare come nelle prime tre edizioni sia uscito vincitore di quella 2022 e secondo nel 2021 e nel 2023. 11.55 Uno degli ultimi appuntamenti della stagione, con la gara dura voluta da Filippo Pozzato e ormai alla quarta edizione. 11.52 Buongiorno a tutti e bentornati alla DIRETTA LIVE testuale della Veneto Classic 2024! Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE testuale del Veneto Classic 2024. La stagione ciclistica volge al termine con un’ultima grande gara sul territorio italiano. I corridori si daranno battaglia lungo 191.7 km che li porteranno da Soave a Bassano del Grappa. Oasport.it - LIVE Veneto Classic 2024 in DIRETTA: Hirschi favorito, un italiano riuscirà a stupire? Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di domenica 20 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.01A partire con il numero 1 sarà Davide Formolo, vincitore lo scorso anno. Intanto la corsa ha iniziato a pedalare verso il chilometro zero. 11.58 Il grandedella vigilia è Marc: da notare come nelle prime tre edizioni sia uscito vincitore di quella 2022 e secondo nel 2021 e nel 2023. 11.55 Uno degli ultimi appuntamenti della stagione, con la gara dura voluta da Filippo Pozzato e ormai alla quarta edizione. 11.52 Buongiorno a tutti e bentornati allatestuale della! Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e bentornati allatestuale del. La stagione ciclistica volge al termine con un’ultima grande gara sul territorio. I corridori si daranno battaglia lungo 191.7 km che li porteranno da Soave a Bassano del Grappa.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE Veneto Classic 2024 in DIRETTA : Hirschi favorito - Albanese ci prova - 7%) ed il muro di Contrà Soarda (400 metri al 13%). 7 km che li porteranno da Soave a Bassano del Grappa. Lo svizzero è stato autore di una grandissima stagione in cui ha ottenuto diversi successi (l’ultimo in ordine di tempo alla Coppa Agostoni). 6 km al 6. Ai nastri di partenza ci saranno tanti italiani tra cui Vincenzo Albanese (Arkea – B&B Hotels) e Davide Formolo (Movistar Team) ... (Oasport.it)

LIVE Giro del Veneto 2024 in DIRETTA : Corbin Strong vince allo sprint! Quarto De Pretto davanti a Hirschi - 13. 13. 02: Subito dopo il Monte Berico ci sarà la salita di Torri di Arcugnano (1. 15. Due i minuti per i sette di testa, ora c’è la Jayco-AlUla a tenere il ritmo. 48 Velocità media che è aumentata a circa 42. 55 Il gruppo non molla la presa. 15. 49 Ripreso Camprubì, altri tre corridori provano ad evadere, ma senza successo. (Oasport.it)

LIVE Giro del Veneto 2024 in DIRETTA : Hirschi l’uomo da battere - Pellizzari ci prova - 15 Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’edizione numero 87 del Giro del Veneto! Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’87a edizione del Giro del Veneto, una delle ultime corse della stagione ciclistica internazionale 2024. Buon divertimento! . Il circuito di Vicenza sarà quello decisivo da 15 km e da ripetere 5 volte. (Oasport.it)