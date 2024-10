LIVE Milano-Novara 0-0, A1 volley femminile in DIRETTA: inizia lo spettacolo! (Di domenica 20 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-6 Orro gioca in sovrapposto su Sylla, Milano si sblocca in attacco. 3-6 Aleksic approfitta di una slash, Lavarini è costretto a chiamare time-out. 3-5 Errore di Sylla da posto due. 3-4 Tolok chiude uno scambio interminabile. 3-3 Alsmeier sfonda sulle mani del muro, si torna in parità . 3-2 Finisce qui la serie al servizio di Orro. 3-1 Ace di Orro, zona di conflitto battezzata alla perfezione dalla regista azzurra. 2-1 Cazaute approfitta di una palla a filo rete. 1-1 Alsmeier questa volta non trova le mani del muro. 0-1 Si parte con un contrattacco vincente di Alsmeier. 15:59 Milano risponde con: Orro, Cazaute, Daalderop, Sylla, Heyrman, Danesi e Fukudome. 15:57 Novara scende in campo con: Bosio, Tolok, Ishikawa, Squarcini, Aleksic, Alsmeier e Mazej. Oasport.it - LIVE Milano-Novara 0-0, A1 volley femminile in DIRETTA: inizia lo spettacolo! Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di domenica 20 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-6 Orro gioca in sovrapposto su Sylla,si sblocca in attacco. 3-6 Aleksic approfitta di una slash, Lavarini è costretto a chiamare time-out. 3-5 Errore di Sylla da posto due. 3-4 Tolok chiude uno scambio interminabile. 3-3 Alsmeier sfonda sulle mani del muro, si torna in parità . 3-2 Finisce qui la serie al servizio di Orro. 3-1 Ace di Orro, zona di conflitto battezzata alla perfezione dalla regista azzurra. 2-1 Cazaute approfitta di una palla a filo rete. 1-1 Alsmeier questa volta non trova le mani del muro. 0-1 Si parte con un contrattacco vincente di Alsmeier. 15:59risponde con: Orro, Cazaute, Daalderop, Sylla, Heyrman, Danesi e Fukudome. 15:57scende in campo con: Bosio, Tolok, Ishikawa, Squarcini, Aleksic, Alsmeier e Mazej.

