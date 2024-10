“Lettere contro la guerra” il capolavoro di Tiziano Terzani diventa un reading teatrale (Di domenica 20 ottobre 2024) POGGIARDO - “Lettere contro la guerra”, il libro di Tiziano Terzani diventa un reading teatrale organizzato e promosso dall’Associazione Culturale Orizzonte A.P.S assieme al CSV Brindisi Lecce Volontariato nel Salento nell’ambito di “Strade volontarie” VI edizione “Nidi di pace”. Questo Lecceprima.it - “Lettere contro la guerra” il capolavoro di Tiziano Terzani diventa un reading teatrale Leggi tutta la notizia su Lecceprima.it (Di domenica 20 ottobre 2024) POGGIARDO - “la”, il libro diunorganizzato e promosso dall’Associazione Culturale Orizzonte A.P.S assieme al CSV Brindisi Lecce Volontariato nel Salento nell’ambito di “Strade volontarie” VI edizione “Nidi di pace”. Questo

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Lettere contro la guerra” il capolavoro di Tiziano Terzani diventa un reading teatrale - POGGIARDO - “Lettere contro la guerra”, il libro di Tiziano Terzani diventa un reading teatrale organizzato e promosso dall’Associazione Culturale Orizzonte A.P.S assieme al CSV Brindisi Lecce Volonta ... (lecceprima.it)

Prosecco Doc Imoco Volley vince a Roma ed è capolista - ROMA - Quarto match di campionato e quarta vittoria per le campionesse d’Italia della Prosecco DOC Imoco Volley che oggi hanno completato a Roma il trittico di trasferte vincenti e tornano a Coneglian ... (oggitreviso.it)

Goleada per il Marsala Futsal in Coppa Divisione: Palermo battuto per 8 a 1 - Termina 8 a 1 ed è ancora goleada per il Marsala Futsal in Coppa Divisione. Al Palasport San Carlo mercoledì è andata in scena la seconda gara a gironi (Z) della competizione che vede in campo tutti g ... (tp24.it)