Kamala Harris: 60 anni tra attivismo e politica (Di domenica 20 ottobre 2024) La sua potenziale elezione come prima donna presidente degli Stati Uniti rappresenterebbe un passo storico L'articolo Kamala Harris: 60 anni tra attivismo e politica proviene da Il Difforme.

Da Buttigieg a Burns - il totoministri se vince Kamala Harris - Sono i nomi più noti del totoministri di Politico per una eventuale amministrazione Harris. Il capo della Cia William Burns come segretario di Stato, la segretaria al commercio Gina Raimondo al Tesoro, una donna per la prima volta al Pentagono scegliendo tra Michèle Flournoy e Christine Wormuth (entrambe dirigenti della Difesa). (Gazzettadelsud.it)

Con le elezioni ormai alle porte - Kamala Harris fa finta di non conoscere Biden - La candidata dem sceglie il microfono del Gop per annunciare la presa di distanza dal suo "capo" Joe Biden. The post Con le elezioni ormai alle porte, Kamala Harris fa finta di non conoscere Biden appeared first on InsideOver. . (It.insideover.com)

Da Fox News ai corridoi di Washington : Kamala Harris - la donna che nessuno sopporta - Forse, alla fine, il vero problema di Kamala Harris è proprio questo: l’assenza di una connessione genuina con l’elettorato. The Kamala Fall: non solo una stagione «In via ufficiosa, ok? Ho lavorato con Kamala e la odio. Intervistata da Bret Baier, si è trovata a difendersi, ma il risultato, non è stato forse quello previsto. (Secoloditalia.it)