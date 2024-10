In Pokémon GO stanno per arrivare gli eventi Gigamax (Di domenica 20 ottobre 2024) Tra pochissimi giorni faranno la loro comparsa i Pokémon Gigamax all’interno del famoso gioco mobile Pokémon GO per un periodo di tempo limitato. Gli allenatori e le allenatrice avranno la possibilità di catturare Venusaur, Charizard e Blastoise nelle loro versioni Gigamax attraverso le Battaglie Dinamax che si apriranno dalle ore 10:00 di sabato 26 ottobre e termineranno alle 20:00 di domenica 27 ottobre. Inoltre, con molta fortuna, sarà possibile persino catturare le versioni cromatiche dei tre Pokémon facenti parte di questo evento. Le Battaglie Dinamax saranno più difficili da combattere rispetto ai Pokémon Dynamax e richiederanno una collaborazione in gruppi di 10-40 Allenatori e Allenatrici per avere una maggiore possibilità di sconfiggerli e catturarli. Nerdpool.it - In Pokémon GO stanno per arrivare gli eventi Gigamax Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Tra pochissimi giorni faranno la loro comparsa iall’interno del famoso gioco mobileGO per un periodo di tempo limitato. Gli allenatori e le allenatrice avranno la possibilità di catturare Venusaur, Charizard e Blastoise nelle loro versioniattraverso le Battaglie Dinamax che si apriranno dalle ore 10:00 di sabato 26 ottobre e termineranno alle 20:00 di domenica 27 ottobre. Inoltre, con molta fortuna, sarà possibile persino catturare le versioni cromatiche dei trefacenti parte di questo evento. Le Battaglie Dinamax saranno più difficili da combattere rispetto aiDynamax e richiederanno una collaborazione in gruppi di 10-40 Allenatori e Allenatrici per avere una maggiore possibilità di sconfiggerli e catturarli.

