Lettera43.it - Gaza, più di 70 morti in un raid di Israele contro un complesso residenziale nel nord della Striscia

(Di domenica 20 ottobre 2024) Almeno 73 civili palestinesi sono rimasti uccisi in un attacco aereo israeliano che nella serata del 19 ottobre ha preso di mira unnella città di Beit Lahiya, neldi. Lo riferiscono l’agenzia di stampa palestinese Wafa e Al Jazeera. Fonti locali affermano che gli aerei da guerra israeliani hanno effettuato intensi bombardamenti: molte persone sono ancora intrappolate sotto le macerie e le squadre di soccorso non riescono a raggiungerle. Macerie a(Getty Images).Almeno otto palestiensiin attacchi in altre zoneAlmeno otto palestinesi sono rimasti uccisi oggi in una serie di attacchi aerei condotti dain diverse localitàdi