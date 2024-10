F1, Lando Norris si prende la pole ad Austin, battuto Verstappen. Ferrari in seconda fila (Di domenica 20 ottobre 2024) La risposta che cercava Lando Norris. Il pilota britannico della McLaren ha conquistato la pole-position del GP degli USA, 19° appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Dopo essere giunto terzo nella Sprint Race odierna, Lando ha trovato un eccellente giro nella Q3 che gli ha permesso di conquistare la sesta p.1 della stagione, aggiornando il dato fermo a 12 anni fa per quanto concerna la scuderia di Woking. Norris ha fermato i cronometri sul tempo di 1:32.330 a precedere di 0.031 la Red Bull dell’olandese Max Verstappen e di 0.322 la Ferrari dello spagnolo Carlos Sainz, secondo quest’oggi nella Sprint. seconda fila tutta Rossa, visto il quarto tempo del monegasco Charles Leclerc a 0.410 dalla vertice. Un risultato conseguenza anche dell’incidente nell’ultime battute delle qualifiche di George Russell. Oasport.it - F1, Lando Norris si prende la pole ad Austin, battuto Verstappen. Ferrari in seconda fila Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di domenica 20 ottobre 2024) La risposta che cercava. Il pilota britannico della McLaren ha conquistato la-position del GP degli USA, 19° appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Dopo essere giunto terzo nella Sprint Race odierna,ha trovato un eccellente giro nella Q3 che gli ha permesso di conquistare la sesta p.1 della stagione, aggiornando il dato fermo a 12 anni fa per quanto concerna la scuderia di Woking.ha fermato i cronometri sul tempo di 1:32.330 a precedere di 0.031 la Red Bull dell’olandese Maxe di 0.322 ladello spagnolo Carlos Sainz, secondo quest’oggi nella Sprint.tutta Rossa, visto il quarto tempo del monegasco Charles Leclerc a 0.410 dalla vertice. Un risultato conseguenza anche dell’incidente nell’ultime battute delle qualifiche di George Russell.

