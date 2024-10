Elezioni presidenziali in Moldavia: si decide se scegliere l’Ue o la Russia (Di domenica 20 ottobre 2024) I cittadini moldavi sono chiamati a scegliere tra candidati alla presidenza europeisti e filorussi ed esprimere tramite il referendum se sono favorevoli o meno all'entrata della Moldavia in Ue L'articolo Elezioni presidenziali in Moldavia: si decide se scegliere l’Ue o la Russia proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Elezioni presidenziali in Moldavia: si decide se scegliere l’Ue o la Russia Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di domenica 20 ottobre 2024) I cittadini moldavi sono chiamati atra candidati alla presidenza europeisti e filorussi ed esprimere tramite il referendum se sono favorevoli o meno all'entrata dellain Ue L'articoloin: siseo laproviene da Il Difforme.

