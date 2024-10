Atp Vienna 2024: programma, orari e ordine di gioco lunedì 21 ottobre con Cobolli e Berrettini (Di domenica 20 ottobre 2024) Il programma di lunedì 21 ottobre con gli orari e l’ordine di gioco del torneo Atp di Vienna 2024. Si parte col botto sul cemento indoor austriaco, dove è subito il turno di Alexander Zverev, prima forza del seeding. Impegnati nella giornata inaugurale del main draw anche due italiani: Flavio Cobolli e Matteo Berrettini. Di seguito l’ordine di gioco completo. CENTER COURT Ore 14.00 – Cobolli vs Davidovich Fokina a seguire – (Q) vs Berrettini Non prima delle 18.00 – (1) Zverev vs (WC) Schwaerzler a seguire – (8) Popyrin vs (Q) Atp Vienna 2024: programma, orari e ordine di gioco lunedì 21 ottobre con Cobolli e Berrettini SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Ildi21con glie l’didel torneo Atp di. Si parte col botto sul cemento indoor austriaco, dove è subito il turno di Alexander Zverev, prima forza del seeding. Impegnati nella giornata inaugurale del main draw anche due italiani: Flavioe Matteo. Di seguito l’dicompleto. CENTER COURT Ore 14.00 –vs Davidovich Fokina a seguire – (Q) vsNon prima delle 18.00 – (1) Zverev vs (WC) Schwaerzler a seguire – (8) Popyrin vs (Q) Atpdi21conSportFace.

