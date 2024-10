Allerta Maltempo in Emilia Romagna, il sindaco di Bologna: “Chiederemo lo stato di emergenza” (Di domenica 20 ottobre 2024) Bologna, 20 ottobre- Sono almeno 3mila, ma il dato complessivo è ancora in fase di aggiornamento, le persone che in Emilia-Romagna sono state evacuate tra ieri e oggi per precauzione o perché le abitazioni non erano in condizioni di sicurezza. Oltre 2.100 era il dato che a inizio mattinata riguardava Bologna e provincia. Poi si sono aggiunte mille persone a Cadelbosco nel Reggiano. Un dato ancora più aggiornato e preciso sarà disponibile soltanto nelle prossime ore. Il commento del sindaco Lepore “Ho sentito la presidente della Regione Irene Priolo e Chiederemo lo stato di emergenza”. Lo ha detto il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, che ha ricordato come “nessuno si aspettava questo quantitativo di pioggia e non sulla città di Bologna”. Lepore, in un incontro con i media in Comune, ha sottolineato che è “importante che si capisca che questa volta è stata Bologna la città più colpita. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di domenica 20 ottobre 2024), 20 ottobre- Sono almeno 3mila, ma il dato complessivo è ancora in fase di aggiornamento, le persone che insono state evacuate tra ieri e oggi per precauzione o perché le abitazioni non erano in condizioni di sicurezza. Oltre 2.100 era il dato che a inizio mattinata riguardavae provincia. Poi si sono aggiunte mille persone a Cadelbosco nel Reggiano. Un dato ancora più aggiornato e preciso sarà disponibile soltanto nelle prossime ore. Il commento delLepore “Ho sentito la presidente della Regione Irene Priolo elodi”. Lo ha detto ildi, Matteo Lepore, che ha ricordato come “nessuno si aspettava questo quantitativo di pioggia e non sulla città di”. Lepore, in un incontro con i media in Comune, ha sottolineato che è “importante che si capisca che questa volta è statala città più colpita.

