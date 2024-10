Agatha All Along: Dov’è Tommy (la risposta potrebbe portare agli Young Avengers)? (Di domenica 20 ottobre 2024) Negli ultimi due episodi, Agatha All Along ha risposto a molte domande importanti sul misterioso Teen interpretato da Joe Locke, prima rivelando nell’episodio 5 che Teen è in realtà il figlio di Wanda e Visione, Billy Maximoff, e poi nell’episodio 6 rivelando esattamente come fa Billy a esistere, visto che Billy e il suo gemello Tommy sono stati presumibilmente cancellati con la caduta dell’Esagono. Abbiamo anche scoperto che Billy non vuole affatto il potere della Strada delle Streghe, ma solo ritrovare suo fratello. Con il ritorno di Billy, i fan sono naturalmente ansiosi di vedere tornare anche Tommy, ma ora abbiamo la stessa domanda che si pone Billy nella serie: Dov’è Tommy Maximoff? Funzionalmente, il “come” della sopravvivenza di Tommy Maximoff è probabilmente simile a quello di Billy. Nerdpool.it - Agatha All Along: Dov’è Tommy (la risposta potrebbe portare agli Young Avengers)? Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Negli ultimi due episodi,Allha risposto a molte domande importanti sul misterioso Teen interpretato da Joe Locke, prima rivelando nell’episodio 5 che Teen è in realtà il figlio di Wanda e Visione, Billy Maximoff, e poi nell’episodio 6 rivelando esattamente come fa Billy a esistere, visto che Billy e il suo gemellosono stati presumibilmente cancellati con la caduta dell’Esagono. Abbiamo anche scoperto che Billy non vuole affatto il potere della Strada delle Streghe, ma solo ritrovare suo fratello. Con il ritorno di Billy, i fan sono naturalmente ansiosi di vedere tornare anche, ma ora abbiamo la stessa domanda che si pone Billy nella serie:Maximoff? Funzionalmente, il “come” della sopravvivenza diMaximoff è probabilmente simile a quello di Billy.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Agatha All Along : la showrunner parla del possibile ritorno di Scarlet Witch e del futuro degli Young Avengers - Agatha All Along ha fatto alcune grandi rivelazioni nel suo ultimo episodio, tra cui il fatto che Lilia Calderu è stata colei che ha posto il sigillo su William Kaplan prima che morisse e tornasse come Billy Maximoff. In un flashback, abbiamo visto Billy presentarsi ad Agatha Harkness dicendo di chiamarsi William Kaplan prima di affermare con più sicurezza: "Sono Billy Maximoff". (Movieplayer.it)

Agatha All Along episodio 6 : tutti gli Easter Eggs e i riferimenti Marvel - In risposta, Eddie conferma che l’Hex e gli eventi di Westview sono stati ampiamente insabbiati con segnalazioni secondo cui si trattava semplicemente di un esercizio di addestramento degli Avengers andato male. Mentre la figlia di Lorna, Alice, e il resto della congrega hanno eseguito la canzone come visto nell’episodio 4 di Agatha All Along e la traccia è stata ascoltata al contrario, questa è ... (Cinefilos.it)

Agatha All Along : Il nuovo episodio spiega il verò motivo per cui Billy sta percorrendo la strada delle streghe - Questa origine di Billy Kaplan/Billy Maximoff/Wiccan rispecchia la contorta storia del personaggio nei fumetti Marvel, in cui lui e Tommy sono inizialmente dei magici giochi di prestigio di Wanda che alla fine si rivelano essere frammenti dell’anima del diavolo Mefisto. Dopo essersi liberata dalla fossa di fango, Agatha interroga/istruisce Billy affinché spieghi cosa sta cercando alla ... (Nerdpool.it)