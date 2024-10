WWE: Le prime parole dei Motor City Machine Guns dopo il debutto con vittoria a SD (Di sabato 19 ottobre 2024) Ieri notte a SmackDown abbiamo assistito all’atteso debutto dei Motor City Machine Guns. Alex Shelley e Chris Sabin hanno ufficializzato la loro firma con il roster blu guidato da Nick Aldis. Nel corso della serata è arrivata poi la vittoria in un Triple Threat Tag Team Match in cui hanno avuto la meglio sugli A-Town Down Under e sui Los Garzas. Nel post show le loro prime parole e sensazioni dopo il debutto. “Saremo i prossimi campioni” Durante SmackDown LowDown, i Motor City Machine Guns hanno espresso le loro sensazioni dopo il debutto con vittoria nel corso della puntata di ieri notte. Chris Sabin ha dichiarato: “È surreale. Potrei dire un sogno diventato realtà, ma è più di questo. Abbiamo realizzato il nostro obiettivo. Si ci abbiamo messo una ventina di anni, ma ora siamo ad un match dal diventare i primi sfidanti ai titoli di coppia WWE. È pazzesco. Zonawrestling.net - WWE: Le prime parole dei Motor City Machine Guns dopo il debutto con vittoria a SD Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net (Di sabato 19 ottobre 2024) Ieri notte a SmackDown abbiamo assistito all’attesodei. Alex Shelley e Chris Sabin hanno ufficializzato la loro firma con il roster blu guidato da Nick Aldis. Nel corso della serata è arrivata poi lain un Triple Threat Tag Team Match in cui hanno avuto la meglio sugli A-Town Down Under e sui Los Garzas. Nel post show le loroe sensazioniil. “Saremo i prossimi campioni” Durante SmackDown LowDown, ihanno espresso le loro sensazioniilconnel corso della puntata di ieri notte. Chris Sabin ha dichiarato: “È surreale. Potrei dire un sogno diventato realtà, ma è più di questo. Abbiamo realizzato il nostro obiettivo. Si ci abbiamo messo una ventina di anni, ma ora siamo ad un match dal diventare i primi sfidanti ai titoli di coppia WWE. È pazzesco.

