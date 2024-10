Bergamonews.it - World Opera Day 2024, al via le attività verso il festival Donizetti Opera che giunge al decennale

(Di sabato 19 ottobre 2024) Bergamo. Manca ormai meno di un mese all’inaugurazione della decima edizione delinternazionale dedicato al compositore bergamasco che si terrà nella sua città natale dal 14 novembre al 1° dicembre. Come ogni anno, nel corso delle prossime settimane, ci saranno varie occasioni per il pubblico per scoprire in anteprima alcuni dettagli degli spettacoli in programma: si comincia venerdì 25 ottobre con la sesta edizione delDay, promosso daEuropa,America eLatinoamérica. Teatri edi tutto il mondo festeggiano l’avvio delle stagioni con nuovi progetti e prospettive, per reinventare e innovare. Quest’anno il WOD ha come titolo “Benvenuti all’” ed è dedicato proprio al canto lirico italiano che, nel 2023, è stato inserito nella lista dei patrimoni immateriali dell’umanità stilata dall’UNESCO.