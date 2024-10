Volley, Piacenza recupera Taranto e firma il poker in Superlega. Romanò top scorer (Di sabato 19 ottobre 2024) Piacenza ha sconfitto Taranto per 3-1 (29-31; 25-23; 25-21; 25-18) nell’anticipo della quarta giornata di Superlega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. I Lupi sono riusciti a fare festa di fronte al proprio pubblico del PalaBanca al termine di una partita rocambolesca: gli emiliani si sono fatti rimontare da 22-18 nel primo parziale, non hanno sfruttato un set-point sul 28-27 e si sono trovati sotto nel punteggio; rimonta furiosa da 12-17 nella seconda frazione e 12-16 nel terzo set, poi un quarto parziale dominato in lungo e in largo. Piacenza ha così infilato la quarta vittoria consecutiva e si conferma in testa alla classifica generale con 12 punti, tre lunghezze di margine su Trento che domani ospiterà Modena. Oasport.it - Volley, Piacenza recupera Taranto e firma il poker in Superlega. Romanò top scorer Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 19 ottobre 2024)ha sconfittoper 3-1 (29-31; 25-23; 25-21; 25-18) nell’anticipo della quarta giornata di, il massimo campionato italiano dimaschile. I Lupi sono riusciti a fare festa di fronte al proprio pubblico del PalaBanca al termine di una partita rocambolesca: gli emiliani si sono fatti rimontare da 22-18 nel primo parziale, non hanno sfruttato un set-point sul 28-27 e si sono trovati sotto nel punteggio; rimonta furiosa da 12-17 nella seconda frazione e 12-16 nel terzo set, poi un quarto parziale dominato in lungo e in largo.ha così infilato la quarta vittoria consecutiva e si conferma in testa alla classifica generale con 12 punti, tre lunghezze di margine su Trento che domani ospiterà Modena.

